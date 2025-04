Nach dem Tod Gutes tun: Testamentsspenden boomen

Mehr als jeder zehnte Euro des Gesamtspendenaufkommens in Österreich stammt aus einem Vermächtnis, teilte der Fundraising Verband Austria am Mittwoch in einer Aussendung mit. 2024 waren es laut einer Hochrechnung über 115 Millionen Euro. Im vergangenen Jahrzehnt haben sich die Testamentsspenden damit verdoppelt. Zwecke im Letzten Willen zu verankern liege international im Trend. Gründe seien der Wunsch, nach dem Tod Gutes zu bewirken, und der demografische Wandel.