Nach Amokfahrten: „Gaspedal gibt vielen den Kick!“

Auf der Schnellstraße bei St. Veit gefährdete ein psychisch labiler Autofahrer durch seine Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer. In Schiefling krachte ein Pkw-Lenker auf der Flucht vor der Polizei in ein entgegenkommendes Auto. Fazit: zwei Verletzte. Und erst am Sonntag hielt 33-jähriger Audi-Fahrer, wie berichtet, die Polizei auf Trab, als er mit 200 km/h durchs Gailtal auf die Windische Höhe raste. - Und das alles binnen eines Monats. Was ist los mit den Autofahrern in Kärnten und Osttirol?