Drei Jugendliche lieferten wilde Verfolgungsjagd

Flüchtende verursachten Unfall in Griffen

Erst als der Lenker beim Überholen in Griffen auf Höhe des Gemeindeamtes mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kollidierte und das Auto wegen der erheblichen Beschädigungen nicht mehr weiterfahren konnte, blieb er stehen. Im Auto befanden sich zwei weitere Jugendliche: eine 19-Jährige und ein 16-Jähriger aus Wien. Während die 19-Jährige und der 17-jährige Lenker noch an Ort und Stelle festgenommen wurden, flüchtete der 16-Jährige zu Fuß. In einer nahegelegenen Siedlung wurde er dann von einem Passanten aufgegriffen und der Polizei übergeben.