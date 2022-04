Mörderische Geschichten: Magd als Giftmörderin

Todesurteil gegen Frau

An diesem Gnadenakt sind gleich zwei Dinge besonders interessant: Das Todesurteil der Kärntner Magd Katharina Osoinigg unterzeichnete der Kaiser an seinem Geburtstag - er wurde am 18. August 1830 in Schönbrunn geboren. „Und normalerweise begnadigte er Frauen - in diesem Fall nicht, das hat mich überrascht“, hebt Autor Jonny Lebitsch hervor.