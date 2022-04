Protest verweigert: Aufregung um serbisches Team

Ein Spieler von Belgrad meldete sich nach dem Spiel jedoch zu Wort und stellte klar: „Als Team wurde uns gesagt, dass wir die Flagge nicht berühren sollten. Ich möchte klarstellen, dass ich den Krieg nicht unterstütze und Frieden in unserer Welt will“, so der US-Amerikaner Aaron White via Twitter. Zalgiris Kaunas gewann übrigens mit 103:98. Das sportliche Geschehen rückte an diesem Abend jedoch in den Hintergrund ...