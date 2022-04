Lieferdienst-Leak enttarnt russische Geheimdienste

Hinweise auf Militär- und Geheimdiensteinrichtungen

Das Investigativ-Netzwerk konnte mithilfe der durchgesickerten Bestelldaten zudem zwei Adressen aufspüren, die dem GRU bzw. dem FSB zuzuschreiben sind. Entsprechende Hinweise lieferten nebst von den Bestellenden abgespeicherte Standortkoordinaten auch Anweisungen, wie bzw. wohin Lieferant das Essen zuzustellen hatten.„ Gehen Sie zu den drei Boom-Barrieren in der Nähe der blauen Kabine und rufen Sie an. Nach der Haltestelle für Bus 110 bis zum Ende“, zitierte Bellingcat aus einer Bestellung. In einer anderen hieß es: „Geschlossenes Gebiet. Gehe zum Checkpoint. Rufen Sie [Nummer] zehn Minuten vor Ihrer Ankunft an!“