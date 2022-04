Jede Menge Holz für Olympia-Held Johannes Strolz

Für Österreichs erfolgreichsten Ski-Olympioniken Johannes Strolz hat seine Heimatgemeinde Warth am Arlberg am Sonntag ein großes Dorffest organisiert. Coronabedingt hatte es bei der eigentlichen Rückkehr aus Peking in der zweitkleinsten Gemeinde Vorarlbergs nur einen kleinen Empfang gegeben. Nun kommentierte der zweifache Olympiasieger die Menschenmenge auf dem Dorfplatz mit „Unfassbar! I bin wirklich von da Söck!“ Von den Socken war der 29-Jährige auch in Anbetracht der ganz speziellen Geschenke, die es an diesem Nachmittag für ihn gab...