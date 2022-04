Corona: Geimpft plus genesen als Super-Immunität

Eine Infektion produziert die Gedächtniszellen direkt in der Lunge

Eine Infektion produziert die Gedächtniszellen hingegen direkt in der Lunge, bietet im Organgewebe einen Immunschutz - was die Impfung nicht so gut schafft. „Die Gedächtniszellen produzieren hier die Antikörper genau dort, wo man sie braucht. Wer geimpft ist und eine Infektion gut überstanden hat, erhält das Beste aus beiden Welten, einen hybriden Immunschutz.“