Corona-Erkrankung erhöht Diabetes-Risiko massiv

Ganzes „Vermächtnis“ an Erkrankungen

Covid-19 werde ein ganzes „Vermächtnis“ an chronischen Erkrankungen zurücklassen, stellte dazu Ziyad Al-Aly fest. Bereits im November vergangenen Jahres haben die Wissenschaftler in einer ähnlichen Untersuchung bei Covid-19-Überlebenden eine Steigerung des Risikos für akute Nierenschädigungen auf fast das Doppelte im Vergleich zu Personen ohne durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion belegt.