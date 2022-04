Limits bei PCR-Tests: SPÖ will Ausnahmen für Ärzte

Nachdem am Samstag die Ärztekammer an der neuen Corona-Teststrategie scharfe Kritik geübt hatte, schloss sich die SPÖ dieser am Sonntag an. Wie zuvor Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres und Vizepräsident Johannes Steinhart kritisierte am Sonntag auch SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher, dass es für niedergelassene Ärzte keine Ausnahmen von der Test-Limitierung auf fünf PCR-Tests gibt. Kritik an der Wiener Teststrategie übte indes die Wiener FPÖ.