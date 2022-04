Prima la musica-Preisverleihung im Konzerthaus

Am Sonntag fand die große Abschlussveranstaltung mit Preisträgerkonzert im Klagenfurter Konzerthaus statt. Der Wettbewerb ist einer der größten in Österreich und wird von „Musik der Jugend Österreich“ durchgeführt. 65 Teilnehmer werden unser Kärnten beim Bundeswettbewerb, der von 20. bis 31. Mai in Feldkirch (Vorarlberg) stattfindet, vertreten.