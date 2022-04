Geld aus Wohnbauförderung stopfte Budgetloch

Das Minus im Salzburger Landeshaushalt war mit 94 Millionen Euro im vergangenen Jahr nur etwa ein Viertel so hoch wie erwartet. Was auf den ersten Blick positiv scheint, lässt bei Opposition und Arbeiterkammer die Wogen hochgehen. Denn: Finanz-Landesrat Christian Stöckl (ÖVP) hat die Löcher in seinem Budget kräftig mit Mitteln für den Wohnbau aufgefüllt. Konkret sind das nicht ausbezahlte 44 Millionen Euro aus dem Budget der Wohnbauförderung und 39 Millionen Euro an Wohnbaudarlehen, die früher als erwartet zurückgezahlt wurden. Kritisiert wird nicht nur diese Zweckentfremdung, sondern auch, dass das Land zu wenig tue, um die massive Teuerung abzufedern. Dazu kommt noch, dass mit der ausbezahlten Wohnbauförderung Projekte von Immobilienhaien gefördert werden und die Salzburg AG trotz Rekordgewinn die Energiepreise massiv erhöht hat.