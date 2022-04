BC Vienna siegt weiter ++ Flyers im Viertelfinale

BC Vienna zeigt in der Basketball Superliga weiterhin keine Schwächen! Die Wiener setzten sich am Samstag bei den Kapfenberg Bulls mit 95:86 durch und holten damit Sieg Nummer 13 in Folge. Enis Murati kam auf 29 Punkte für die Sieger. Der Spitzenreiter liegt in der Tabelle damit beruhigende acht Zähler vor den Swans Gmunden, die am Sonntag daheim gegen die Oberwart Gunners im Einsatz sind. Kapfenberg ist vorerst Vierter.