35 neue Bewerter ausgebildet

Zu jeder Tages- und Nachtzeit stehen die burgenländischen Feuerwehrleute im Dienste der Allgemeinheit. Auch in internen Bewerben bilden sich die Kameraden stets fort und können verschiedene Leistungsabzeichen - in Bronze, Silber und Gold - erlangen. In Oslip wurden am Wochenende 35 angehende Prüfer ausgebildet. Unter der Leitung von Harald Nakovich, Franz Nechansky und Richard Bauer erlernten die Kameraden in Theorie und Praxis, auf was bei der Abnahme der Prüfungen für die Leistungsabzeichen zu achten ist.