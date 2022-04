Haimbuchner am Parteitag mit 93,4 Prozent gewählt

Beim 35. Ordentlichen Landesparteitag der FPÖ, Landesgruppe Oberösterreich, am Samstag in Linz wurde Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner mit 93,4 Prozent der 439 abgegebenen Delegiertenstimmen in seinem Amt als Landesparteiobmann bestätigt. Haimbuchner ist der siebte Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich und steht an der Spitze der Landesgruppe seit April 2010.