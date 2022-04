So wirkt sich das Parkpickerl auf die Wirte aus

Ein betroffener Gastronom ist Johann Güll. Er ist Juniorchef des bekannten Restaurants „da Giovanni“ in Strebersdorf. Sein Vater hat das Wirtshaus in den vergangenen 40 Jahren aufgebaut. Erst hat Corona dem Betrieb massiv geschadet und jetzt das Parkpickerl. Bis zu 50 Prozent weniger Kunden wurden im März bewirtet. Viele frühere Gäste fahren einfach zu Mittag zwei bis fünf Kilometer weiter - etwa zu den Gastlokalen in Langenzersdorf oder Korneuburg (in Korneuburg gibt es von 12 bis 14 Uhr Gratisparken). Wenn das so weitergeht, muss das Restaurant schließen.