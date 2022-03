Parkpickerl: Gemeinden im Umland machen nun Ernst

Weil so viele Pendler aus Niederösterreich ihre Autos in Wien abstellen, führte die Bundeshauptstadt das Parkpickerl am 1. März flächendeckend ein. Seither gibt es hier mehr Stellflächen als Pkw – Problem gelöst. Oder doch nicht? Wie berichtet, parken jetzt die Wiener etwa in Gerasdorf alles zu. Das Problem hat sich also nur verschoben, was – abgesehen von der Wiener Stadträtin Ulli Sima – auch nicht wirklich jemanden überrascht.