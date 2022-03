„Parkpickerl-Streit“ um Wiener ist entflammt

Parkverbote verhängt

Szenenwechsel nach Niederösterreich, wo man ganz deutlich sehen kann, wohin die vielen Autos plötzlich „verschwunden“ sind. Umlandgemeinden platzen aus allen Nähten, vielerorts wurde mit eigenen Parkverboten reagiert. Gerasdorf bei Wien merkt man die Nähe zur Bundeshauptstadt nun nicht nur mehr am Namen an: Unmittelbar nach dem Ortsschild beginnen die Blechkolonnen – während auf den Parkplätzen in Stammersdorf seit 1. März gähnende Leere herrscht. Doch jetzt reagiert die Stadt. „Mitte April“, heißt es aus dem Rathaus, wird auch Gerasdorf zur Kurzparkzone. Für 24,10 Euro können sich die Einwohner für zwei Jahre vom Parkverbot freikaufen. Sie dürfen ihre Autos dann ohne Zeitlimit abstellen.