Unmut und Ärger über Lichterfest-Absage

„Es ist wirklich schade, weil das Lichterfest einfach dazugehört“, sagt Thomas Kukla, Inhaber von Kukis Boote, einem großen Bootverleih an der Alten Donau. Er wirft ein, dass die Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer größer wurde. 2023 wurde auf der Kagranerbrücke zeitgleich auch ein Foodtruckfestival veranstaltet. Die Bootsvermieter sehen sich jedoch nicht in der Lage dazu, die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu stemmen und zu finanzieren.