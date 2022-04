Immer wieder die Chats: Die Debatte bleibt hitzig

Donnerstag im Ausschuss. Eckart Ratz hat das Wort und gibt es nicht mehr her. Der Ex- OGH-Präsident und Kurzzeit-Innenminister nach Ibiza doziert zu Rechtsfragen, echauffiert sich über die WKStA und über den Umgang mit Chats. „Persönliche Nachrichten dürfen nicht in den Ermittlungsakt.“ Erst recht nicht in den Ausschuss und die Medien. Damit befeuert er das Narrativ der ÖVP. Chats sind die Wurzel allen türkisen Übels. K. o. von Kurz und Co. inklusive. Die große Welt der kleinen Kommunikationsmittel ist wild umstritten.