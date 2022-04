„Es ist egal, wer sich in den Weg stellt“

Premiere für McIlvane



Die nächsten maximal sieben dieser Saison jedenfalls im Finale. Gegen Fehervar oder Villach? „Wir sind so hungrig, so fokussiert. Es liegt nur an uns. Da ist egal, wer sich in den Weg stellt. Wir werden das dieses Jahr machen“, ist der „Henker“ vom Ende der langen Durststrecke – letzter Eishockeyliga-Titel 2016 – überzeugt. Das Team von Matt McIlvane, der erstmals als Cheftrainer in einem Finale steht, hatte gestern frei, blickt heute gespannt nach Villach, wo die Ungarn, die mit dem Capitals-Aus erstmals in ihrer Geschichte ein Champions League-Ticket lösten, ihren Matchpuck fürs 4:1 haben.