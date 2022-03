Kärnten: 650 Millionen € für modernen Bahnverkehr

„Dort wo die Bahn fährt, entsteht Wirtschaft, kommen Menschen zusammen und entsteht Wohlstand“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser am Donnerstag - im Sinne der Enkelverantwortung würde man in Kärnten ein besonderes Augenmerk auf den Klima- und Umweltschutz legen, so der LH. "Wir haben als erstes Bundesland ein eigenes Zielsteuerungssystem in Form einer Klima-Agenda eingerichtet, um eine kontinuierliche CO2-Reduktion herbeizuführen.“