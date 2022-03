Wovon Kasernen-Plan am Airport Klagenfurt abhängt

Flughafen Klagenfurt: „Enormes Potenzial“

Landeshauptmann Peter Kaiser und der für Landesbeteiligungen zuständige Landesrat Martin Gruber rückten gestern aus, um Spekulationen zu beenden: „Für uns ist klar, dass der Flughafen in Klagenfurt dank aller vorhandenen Genehmigungen, enormes Potenzial für unser Land hat. Wir bekennen uns dazu, die Möglichkeiten gemeinsam mit unseren Partnern realisieren zu wollen.“ Eines ist klar: Die „Call-Option“, also die Rückabwicklung, kommt zumindest für Kaiser nicht in Frage.