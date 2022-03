Der große Kasernen-Bluff: Wenn Politiker schweigen

Wir schreiben den 17. Februar dieses Jahres. Österreichs Verteidigungsministerin Klaudia Tanner präsentiert in Villach mit einer Entourage von etwa 100 Gefolgsleuten die Entwürfe für die neue Großkaserne in der Draustadt. Auf die Frage, was sie über das von der „Krone“ Tage zuvor aufgedeckte Geheimprojekt über eine ebensolche Großkaserne am Klagenfurter Flughafen zu sagen habe, kam nur Tanners Hinweis, dass es „evaluiert“ werde. Gleichzeitig gab der Pressesprecher des Bundesheeres ein Interview, in dem er vorgab, überhaupt nichts davon zu wissen.