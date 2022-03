Versagens-Kette | Russland-Vertrauen

Versagens-Kette. Kennen Sie sich aus, wie Sie sich ab morgen auf eine Corona-Infektion testen lassen können? Wo, wann, wie oft, warum und überhaupt? Und sollten Sie es tatsächlich geschafft haben, einigermaßen zu wissen, wie das in Ihrem Bundesland funktioniert - dann überschreiten Sie lieber nicht die Grenze. Denn im Nachbarbundesland ist wieder alles ganz anders… In der heutigen „Krone“-Ausgabe versuchen wir, unsere Leser ein wenig durch den Test-Dschungel zu leiten. Aber man muss zugeben: Restlose Klarheit können wir auch nicht schaffen. Auch kein Wunder: Denn restlos klar sind die Regeln nach allem Anschein auch weder dem Gesundheitsministerium noch den Zuständigen in den Bundesländern. Also wieder ein weiteres organisatorisches Desaster in einer langen Versagens-Kette bei der vermeintlichen Bewältigung der Pandemie.