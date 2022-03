Luka Doncic glänzt mit Triple-Double gegen Lakers!

Luka Doncic glänzte dabei mit 34 Punkten, zwölf Assists und zwölf Rebounds. Während die Mavericks ihren vierten Platz festigten, stehen die Lakers bei 31 Siegen und 43 Niederlagen. Zum letzen Mal waren die Kalifornier 2019 Play-off-Zuschauer, als James in seiner ersten Saison große Teile verletzt verpasst hatte. Im Jahr danach holte das Team die Meisterschaft, in der vergangenen Saison gab es in der ersten Runde eine Niederlage.