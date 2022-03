Kinderbetreuer demonstrierten wieder in Klagenfurt

Forderungen an Gemeindebund

Mehr als 300 Teilnehmer waren am Dienstagabend beim Protestmarsch unter dem Motto „Uns z’reißt’s“ in Klagenfurt dabei, um die von mehr als 1700 Personen unterzeichneten Forderungen der Gewerkschaft beim Gemeindebund zu übergeben. Zu den dringendsten Forderungen zählen eine Reduktion der Gruppengröße auf maximal 20 Kinder, ein Stopp der Überziehungsmöglichkeiten und eine einheitliche Bezahlung der Beschäftigten.