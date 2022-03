Kindergärtner fordern bessere Arbeitsbedingungen

„Mehr Personal, mehr Ausbildungsplätze und mehr Geld“ - so lauten die Forderungen von Elementarpädagogen in Kleinkindergruppen, Kindergärten sowie im Hort zusammengefasst. Um diese zu verdeutlichen, startet heute, Montag, um 18 Uhr unter dem Motto „Jetzt gibt‘s Wirbel 2.0“ eine Demonstration vor dem Haupteingang des ÖGB-Gebäudes in der Bahnhofstraße in Klagenfurt, die sich bis zum Alten Platz ziehen soll.