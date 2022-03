Benko-Vertrauter zahlte an Südtiroler Volkspartei

Große Pläne in Bozen

Knapp drei Jahre später taucht der Name Signa wieder im Zusammenhang mit Parteispenden auf, diesmal in Südtirol. Das renommierte deutsche Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtete kürzlich über eine „geheime Spenderliste“, die „Geldflüsse eines Beraters der Signa Gruppe von René Benko an die Regierungspartei in Südtirol“ dokumentiert. In Bozen will Benkos Immobilienunternehmen bekanntlich rund 170 Millionen Euro in Seilbahn, Parkanlagen, Konzerthaus und ein Ötzi-Museum investieren; da hoffe man seitens Signa auch auf die Unterstützung des Landeshauptmanns Arno Kompatscher von der Südtiroler Volkspartei (SVP), schreibt das Magazin.