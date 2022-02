Benko: Neuer Wirbel um 450-Millionen-Ausschüttung

„Da gehört alle Aufmerksamkeit drauf“

In der deutschen Politik sei man stutzig geworden, heißt es im „Focus“ weiter: „Da gehört alle Aufmerksamkeit drauf“, wird der CDU-Wirtschaftspolitiker Klaus-Peter Willsch zitiert. Auch deutsche Haushalts- und Finanzpolitiker der Grünen, die mit Robert Habeck den Wirtschaftsminister stellen, wollen ab Dienstag dazu beraten, ob „es richtig war, Galeria Karstadt Kaufhof in der Pandemie zu stützen“, da es mittlerweile Bedenken gebe, „dass am Ende nicht die Kaufhäuser, sondern vor allem ihr Eigentümer profitiert: Rene Benko.“