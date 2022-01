Benko: Und wieder zahlt der Steuerzahler

„Benko sollte selbst bezahlen“

Noch härter geht ein Kommentator der renommierten und in Sachen Signa für gewöhnlich bestens informierten „Wirtschaftswoche“ mit der Rettungspaket-Politik für Superreiche in die Kritik: „Der Bund hat vor Galeria-Eigner Benko kapituliert“, notiert Henryk Hielscher und meint: „Bevor der Staat einspringt, steht Eigentümer René Benko in der Pflicht. Seine Immobilienfirma Signa ist nach eigener Darstellung bisher glänzend durch die Krise gekommen. Glaubt Benko also noch an die Zukunft der Warenhäuser? Dann sollte er seine große Wette auch selbst bezahlen.“