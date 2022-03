Ehemann seit Monaten gewalttätig: Frau verletzt

Die Frau war am Sonntag gegen 15.30 Uhr im Zuge eines Streits mit ihrem Mann, einem 34-jährigen Tunesier, auch leicht verletzt worden. Zudem gab sie im Zuge der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeiinspektion Villacher Straße in Klagenfurt an, dass ihr Mann sie bereits seit August letzten Jahres regelmäßig körperlich attackiere und gewalttätig sei.