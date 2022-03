Konkurrenz lästert: „Showpolitik“, „totes Pferd“

Als stünde der nächste Wahlkampf vor der Tür, hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Sonntag, flankiert von nicht weniger als fünf roten Ex-Kanzlern, in der Aula der Wissenschaften in Wien eine flammende, gut einstündige Grundsatzrede gehalten. Die SPÖ solle das Land nach verlorenen Jahren ohne Regierungsbeteiligung in eine bessere Zukunft führen, hieß es da - „dazu braucht es mich“, und: „Wir sind bereit.“ Die Genossen jubelten, von der Konkurrenz gab es wenig Applaus.