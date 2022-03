Rettung der An-225 scheiterte in letzter Minute

Der Chefpilot Dmytro Antonov hatte vor einigen Tagen in emotionalen YouTube-Videos - krone.at berichtete - der Antonov-Geschäftsführung vorgeworfen, sie sei trotz eindeutiger Warnungen aus NATO-Kreisen an der Rettung der einmaligen Maschine gescheitert. Auf Facebook nimmt nun das Antonov-Management in einem von 130 Mitarbeitern unterzeichneten offenen Brief zu den Vorwürfen Stellung.