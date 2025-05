Fahrer-Appell in Imola: „Wir dürfen nicht …“

Dass Imola künftig wieder einen Platz im vollgepackten Formel-1-Rennkalender finden wird, ist nicht wahrscheinlich. Zumal Italien mit Monza mindestens bis 2031 einen Grand Prix fix hat. „Zwei Rennen in einem Land zu haben, macht vielleicht nicht mehr so viel Sinn. Wir können ja schlecht Monza streichen“, hat Piastri so durchaus Verständnis, dass man im Formel-1-Zirkus schwere Entscheidungen zu treffen hat.