Schach-Nachwuchs gelingt eine kleine Sensation

Josephina ist eine von drei steirischen Kader-Spielerinnen, die am Montag am Rande des Fide Women’s Grand Prix in Großlobming gegen Großmeisterinnen aus der ganzen Welt antreten durften. Sie wollen sich hier für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Die beste österreichische Spielerin ist aktuell Olga Badelka. „Wir haben viele der Partien via Livestream mitverfolgt und analysiert“, sagt Trainer Gert Schnider.