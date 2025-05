Peter Rapp wird am Wiener Zentralfriedhof beerdigt

Der beliebte Fernsehmoderator, Entertainer und Schauspieler Peter Rapp wird am Freitag (23. Mai) auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem Ehrengrab der Stadt beerdigt. Freunde, Wegbegleiter, Fans und alle, die Rapp nahestanden, seien eingeladen, sich an jenem Tag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Halle 2 von ihm zu verabschieden.