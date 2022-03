Tirol: Notschirm rettet Paragleiter (38) das Leben

Der 38-Jährige startete gegen 12 Uhr mit seinem Pargleiter vom nordöstlichen Startplatz am Krahberg/Venet in Richtung Kronburg. Nach rund 15 Minuten befand sich der Deutsche in einer Höhe von 2500 Metern, als plötzlich die Windverhältnisse turbulent wurden und die linke Seite seines Schirms einklappte. Ein Versuch, den Schirm wieder unter Kontrolle zu bringen, scheiterte.