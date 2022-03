„Vorwärts Mattersburg“-Liste startet den Wahlkampf

Der Termin für den Urnengang ist erst am 2. Oktober, doch der Wahlkampf ist bereits eröffnet. Offiziell beginnt die Liste „Vorwärts Mattersburg“ von FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz ihr Werben um jede Stimme. In der SPÖ-dominierten Stadt will der Spitzenkandidat mit seiner überparteilichen Bewegung Bürgermeister werden.