FPÖ ist gegen raschen EU-Beitritt der Ukraine

Gegen einen raschen EU-Beitritt der Ukraine hat sich am Freitag die FPÖ ausgesprochen. „Der Ukraine und gleichzeitig auch Georgien und Moldawien einen EU-Beitritt in Aussicht zu stellen, weckt nur falsche Hoffnungen, die einfach nicht zu erfüllen sind“, erklärte der freiheitliche Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky (Bild oben). Sein Parteichef Herbert Kickl sieht Österreich in einer Vermittlerrolle.