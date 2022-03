Flüchtlingsstrom ist derzeit in OÖ ein Tröpfeln

„Aktuell lässt der Andrang nach, die Erfassungsstellen in Linz und Wels sind nicht mehr zu 100 Prozent ausgelastet“, so Walter Folger-Mangel, Chef der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion. Dennoch wird die Ausrüstung zur Erfassung aufgestockt. Statt vier sind ab sofort sechs Stationen mit Kamera, Fingerprinterfassung und Computer in Linz im ehemaligen Postverteilerzentrum und in Wels in der Messehalle im Einsatz. Damit sind bis zu tausend Erfassungen täglich möglich, so Folger-Mangel. Weitere sieben Erfassungsterminals sollen in den Regionen aufgestellt werden. Ab dem Wochenende sind zwei mobile Geräte im Einsatz, mit denen die Polizisten beispielsweise zu bettlägrigen Flüchtlingen kommen.