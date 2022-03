Oberalmer Firma baut Feuerwehrautos für China

„In diesem Fahrzeug ist kein einziges chinesisches Teil verbaut“, lacht Walter Seiwald. Und doch kommt sein Feuerwehrauto künftig just in China zum Einsatz. Seiwald hat mit seiner Firma einen Millionen-Auftrag an Land gezogen. Das Oberalmer Unternehmen konstruiert drei Fahrzeuge für Feuerwehren in Asien.