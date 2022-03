„Vielen fehlt es an Wissen beim Thema Sex“

Barbara Rothmüller ist Soziologin und Sexualpädagogin, die u. a. an der renommierten Stanford University studiert hat. Ihre Doktorarbeit schrieb sie zum Thema sexuelle Bildung. „Seit zwei Jahren erforsche ich an der Sigmund-Freud-Universität, wie sich Beziehungen durch die Pandemie verändern“, schildert die 40-Jährige, die ab sofort nun auch eine wöchentliche Kolumne in der Printausgabe der „Krone“ schreibt.