Vater werden: „Ich schlafe im anderen Zimmer“

Der medizinische Rat an zukünftige Eltern ist eindeutig: Den besten Schutz während der Schwangerschaft bieten Impfungen gegen Covid-19 und am besten auch gegen die Grippe. Sie können nicht nur Gesundheitsrisiken verringern, sondern auch Ansteckungsängste in der Schwangerschaft nehmen. Es ist allen werdenden Eltern zu wünschen, dass sie angstfrei in eine Schwangerschaft gehen können und sich nicht mit Sorgen belasten müssen. Vater zu werden ist auch ohne Corona-Angst im Genick aufregend genug.