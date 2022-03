Greeen: „Verstand ist gut, Bauchgefühl besser“

Quer live durch Österreich

Greeen tritt am 28. März in der Wiener Arena, am 29. März im Grazer ppc, am 30. März im Salzburger Rockhouse, am 31. März in der Innsbrucker Music Hall, am 1. April im Dornbirner Conrad Sohm und am 2. April im Linzer Posthof auf. Die Gigs sind nahezu restlos ausverkauft, unter www.oeticket.com gibt es für die Show in Tirol aber noch einige Karten. Und beim andauernden Arbeitspensum des Vollblutmusikers ist es bis zum nächsten Studioalbum wohl nicht mehr weit.