Der Super-G-Champion feiert Beachparty im Montafon

Am dritten Tag der Alpin-Staatsmeisterschaften in der Silvretta Montafon stand der Herren Super-G am Programm. In Abwesenheit von Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer konnte sich der 24-jährige Steirer Julian Schütter vor den weltcuperprobten Otmar Striedinger (St) und dem Oberösterreicher Daniel Hemetsberger den Titel holen und verbreitete am Grasjoch jede Menge Beachparty-Feeling.