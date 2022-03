Kärntner Zoll stoppte illegalen Papageien-Verkauf

Ein Steirer bot Anfang des Jahres in einer Internet-Anzeige verbotener Weise zwei Ara-Pärchen zum Verkauf an. Dass hinter dem Inserat auf einer Online Vogelbörse ein unzulässiges Geschäft stecken könnte, ahnte ein Polizist der Einheit „Puma“ der Landespolizeidirektion Kärnten, dem die Anzeige im Internet auffiel. Er meldete seinen Verdacht im Jänner 2022 der Zollfahndung Kärnten, die in ihrer Zuständigkeit für den Artenschutz sofort tätig wurde und den Verkauf verhinderte. Dem Verkäufer, der ein Vogelkenner ist, droht nun ein teures Verfahren.