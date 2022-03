Szenarien für Einsatz von Moskaus ABC-Waffen

NATO-Sitzung hinter verschlossenen Türen

Diese Szenarien werden dem Bericht zufolge voraussichtlich am Donnerstag im Mittelpunkt einer außerordentlichen Sitzung der 30 NATO-Staaten stehen, die sich in Brüssel zum ersten Mal seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar hinter verschlossenen Türen treffen. Handys und Berater seien dabei nicht zugelassen, schreibt die Zeitung weiter. US-Präsident Joe Biden ist für dieses Treffen und weitere im Rahmen der G7-Staaten und der EU aus den USA angereist.