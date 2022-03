Soll Selenskyj auch bei uns sprechen?

EU-Eingreiftruppe JA, Rede von Selenskyj NEIN

Was nämlich oft missverstanden wird: Unsere Neutralität bedeutet, dass wir uns militärisch nicht einmengen dürfen. Und selbst das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Der Vorstoß, dass wir uns in Zukunft an einer europäischen Eingreiftruppe beteiligen werden, sollte dementsprechend eigentlich mehr Diskussionsstoff bieten als die Einladung zu einer Videorede. Aber damit haben die Sozialdemokraten absurderweise kein Problem. Das muss man nicht verstehen.