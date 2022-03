Kneissl: Hochzeits-Juwelen von Putin für 50.000 €

Juwelen mit politischer Brisanz

Die Sache ist nur: Das am 4. Oktober 2019 ausgestellte Gutachten ist alles andere als eine alltägliche Juwelenprüfung, sondern birgt enorme politische Brisanz - die seit Russlands Einmarsch in der Ukraine gar noch gesteigert wurde. Der vom Dorotheum untersuchte Schatz ist nämlich das Hochzeitsgeschenk Wladimir Putins an die damalige Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ), gleich mehrere im Außenamt dazu angelegte Dokumente liegen der „Krone“ vor.